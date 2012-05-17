Журналисту срочно необходима помощь!
18:07, 17 мая 2012Страна
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В тяжелом состоянии
Волынскому журналисту Игорю Викторовичу Чубу необходима помощь, сообщает Вече. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении анастезиологии Луцкой городской клинической больницы и очень нуждается в финансовой помощи на лечение.
Просим откликнуться всех неравнодушных!
Средства можно перечислять в ПриватБанке на счет 4405885823963225.
Для юридических лиц
Получатель: ПриватБанк
Название банка: ПриватБанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570
В назначении платежа необходимо указать: для пополнения на карту 4405885823963225
ИНН - 3047508621
Кому: Баран Галина Николаевна
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