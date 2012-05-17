Журналисту срочно необходима помощь!

Волынскому журналисту Игорю Викторовичу Чубу необходима помощь, сообщает Вече. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении анастезиологии Луцкой городской клинической больницы и очень нуждается в финансовой помощи на лечение.

Просим откликнуться всех неравнодушных!

Средства можно перечислять в ПриватБанке на счет 4405885823963225.

Для юридических лиц

Получатель: ПриватБанк

Название банка: ПриватБанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

В назначении платежа необходимо указать: для пополнения на карту 4405885823963225

ИНН - 3047508621

Кому: Баран Галина Николаевна