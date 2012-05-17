Образ врача в рекламе можна будет использовать
17:57, 17 мая 2012Страна
1
Нардепы не поддержали законопроект
Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» (№ 9736).
Как передает корреспондент УНИАН, за его принятие проголосовали только 46 (при необходимых 226 – УНИАН) из 332 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законопроектом предусматривалось запретить использование образа врача в рекламе, а также образов лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter