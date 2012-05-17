Внесены изменения в закон об охране труда

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда» (№8484).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «Об охране труда». В соответствии с ними, государственный надзор за соблюдением требований законодательства об охране труда осуществляется путем проведения инспекционных проверок юридических и физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд с целью обеспечения эффективного применения законодательства по охране труда.

Порядок проведения инспекционных проверок должностными лицами центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда утверждается центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Должностные лица центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда могут сообщать о проведении инспекционной проверки, если они не имеют оснований считать, что такое сообщение может помешать выполнению их обязанностей.

Если во время проведения проверки обнаружено нарушение, должностное лицо центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда составляет обязательное к выполнению предписание.

В случае выявления нарушения требований законодательства об охране труда, создающее непосредственную угрозу здоровью или безопасности работников, в предписании должностного лица центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда устанавливается запрещение выполнения работ, эксплуатации объектов, ограничение производства.

Юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, и которые получили предписание должностного лица центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда об устранении нарушений законодательство об охране труда, обязаны в определенный в предписании срок устранить нарушения и подать информацию в письменной форме об их устранении.

Государственный надзор за законодательством об охране труда центральный орган исполнительной власти по надзору за охраной труда осуществляет непосредственно и через созданные в определенном порядке территориальные органы.

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.