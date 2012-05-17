В украинских реках гибнет рыба

В Ингульце, низовьях Днепра и заливах Каховского водохранилища зафиксирован мор рыбы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области, инспекторами Херсонгосрыбоохраны выявлен факт замора рыбы в нижней части реки Ингулец, придаточной системе и в основном русле реки Днепр, а также в заливах Каховского водохранилища (в Голопристанском и Белозерском районах).

В частности, 14 мая в акватории низовья Днепра выявлено 528 погибших рыбин (в основном, карпа и толстолоба), в акватории Днепро-Бугского лимана выявлено 992 погибших рыбин (также, в основном, карпа и толстолоба).

Отобран ихтиологический материал (погибшая рыба) для анализа в лабораторию ветеринарной медицины. По предварительным результатами исследований, проведенных Херсонской региональной лабораторией ветеринарной медицины, пока не подтверждены признаки отравления (за счет накопленных токсикантов, тяжелых металлов) и бактериологического воздействия.