Центр детской онкогематологии полностью обеспечен средствами

Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга НДСБ «Охматдет» полностью обеспечен средствами для лечения пациентов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минздрава Украины в ответ на запросы относительно обеспечения Центра детской онкогематологии антикоагулянтами для проведения больным детям процедур тромбофореза.

“На данный момент на составе НДСБ «Охматдет» находится 100 единиц антикоагулянта производства фирмы «Baxter», еще 40 дополнительных единиц медицинского средства «Охматдет» закупил в Киевском областном центре крови. Такого количества антикоагулянтов хватит для бесперебойного обеспечения лечения детей на протяжении нескольких месяцев”, – сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, в то же время Министерство здравоохранения Украины провело работу по регистрации антикоагулянта, который может поставляться для сетов любых производителей. Также министерство заверяет, что на протяжении двух недель будут проведены открытые торги на закупку изделий медицинского назначения для лечения онкобольных детей, в том числе, антикоагулянтов. Объявление об этом размещено на официальном сайте Министерства здравоохранения.