Завтра в Украине сохранится дождливая погода

18 мая на Левобережье Украины ожидаются дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, только в Закарпатье, а ночью и в южной части - без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, в восточной части восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (на высокогорье Карпат заморозки 0-2°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, на востоке до 17°, днем 17-22°, в южных, восточных областях и в Крыму 23-28°.

В Киеве и области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

17 мая температура воды в Черном море 16-19° (вблизи Черноморского 14°, Феодосии 12°), в Азовском море 21-23°, в Днепре возле Киева 19°.