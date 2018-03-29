Английские ученые: украинская еда опасна для здоровья

Английские ученые выяснили, что большинство пищевых добавок, разрешенных в Украине, вредны для здоровья, особенно для детского организма.

Ученые предупреждают, вредное влияние этих добавок может привести к повышенной утомляемости, беспокойному сну и даже снижению умственных способностей.

Исследования английских специалистов опубликовало авторитетное медицинское издание - журнал «Ланцет».

Леденцы, мороженое, джемы - все это может угрожать здоровью вашего ребенка. Украинские и закордонные производители уже не первый год пичкают нас пищевыми добавками - ароматизаторами, красителями, консервантами. Их добавляют куда угодно - уже не всегда понимаешь, что купил: колбасу из мяса или соевую с «ароматом, идентичным натуральной свинине». Мы уже привыкли, открытым остается лишь вопрос о том, насколько это все вредит здоровью.

В лаборатории гигиены питания Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева сообщили, что пищевые добавки, которые изучали английские ученые, до сих пор разрешены в Украине.

«Мы уже давно бьем во все колокола по поводу различных вредных добавок. Однако нас никак не услышат», - сказала заведующая лабораторией Мария Гулич.

В теории, получив код Е и национальную «прописку» в нормативах, любая добавка считается проверенной на безопасность для человека. Таким образом, на сегодняшний день производители формально не нарушают закон.

Однако со временем появляются новые сведения о той или иной добавке. Как, например, кока-кола поначалу производилась с использованием кокаина - и никто его вредным не считал.

Вот некоторые из разрешенных в Украине добавок с кодом Е.

Е-102, тартразин

Желтый краситель. Применяется в мороженом, желе, пюре, супах, йогуртах, горчице и пр. По своей природе является каменноугольным дегтем, относится к промышленным отходам. Чрезвычайно опасен для астматиков. Может вызвать мигрень, зуд и нарушения зрения. А у детей еще раздражительность, чрезмерную активность, нарушения сна. Запрещен во многих странах.

Е-110, желтый «солнечный закат» FCF, оранжево-желтый S

Добавляется в цветную конфетную глазурь, джемы, окрашенные напитки, пакетированные супы, восточные пряности, соусы и др. Вызывает аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Запрещен во многих странах.

Е-211, бензоат натрия

Это консервант со свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекью, прессервах, соевых соусах, «фруктовых» драже, леденцах и пр. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е-102 (тартразином).

Е-104, желтый хинолиновый

Используется в копченой рыбе, цветных драже, леденцах от кашля, жвачках. Вызывает воспаления кожи и повышенную активность у детей. Запрещен в Австралии, Японии, Норвегии, США.

Е-122, азорубин, кармуазин

Краситель красного цвета. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, «коричневых» соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков.

Е-129, красный специальный

Может быть оранжевого цвета. «Пролез» в некоторые сладости, лекарства, косметические средства, вафли и другие кондитерские изделия. Может стать причиной рака, вызывает аллергию различных видов. Запрещен в 9 государствах Европы.

Е-124, понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный

Можно обнаружить в салатных заправках, десертных топингах, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. Канцероген - может вызвать рак. Провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах.

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