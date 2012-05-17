В Крыму на берег выкинуло 150 мертвых дельфинов

Впервые за 10 лет в Крыму произошел беспрецедентный случай массовой гибели дельфинов. В этом году мертвых дельфинов находят — от Судака до Керчи, но больше всего — возле Феодосии. Причины гибели животных выясняются.

В Крыму за последние две недели на берег моря выбросило почти полторы сотни мертвых дельфинов. В основном, это «азовки», их еще называют «морскими свиньями». Ученые, которые осматривали останки животных, говорят, что обычно большинство «азовок» гибнет в рыбацких донных сетях. Но в это раз, допускают, что причиной массовой гибели морских млекопитающих могли быть и не рыбаки.

Первыми тревогу забили сотрудники Опукского и Карадагского заповедников. Говорят, погибших «азовок» находят постоянно, но обычно это единичные случаи.

«Седьмого мая был проведен рейд — мы обнаружили шесть трупов. А где-то дня через 2-3, когда усилился южный ветер, то реально я был тоже ошарашен такой цифрой — больше 120 особей лежало», — рассказал научный сотрудник Опукского заповедника Игорь Сикорский.

Почти все животные — это «азовки» — самые маленькие из черноморских дельфинов. Жертвами рыболовецких сетей они становятся чаще, чем, например, афалины и белобочки — из-за своего ультразвукового луча — сонара.

«Эхолоцирующие способности морской свиньи таковы, что она не распознает тонкую нить сетей. Ее эхолокатор, он настроен на мелкую рыбу, поэтому, условно говоря, луч звука, который она испускает, он проходит в ячейки, и морская свинья не видит сеть», — объясняет дельфинолог Павел Гольдин.

По словам ученых, в этом году мертвых дельфинов находят — от Судака до Керчи. Но больше всего — возле Феодосии.

Обрывки рыболовецких сетей в Крыму можно найти на всем побережье. Именно в этих снастях чаще всего и гибнут дельфины-азовки. Но дельфинологи говорят, в этом году следы сетей находят лишь на одном из пяти мертвых дельфинов.

Самые верные признаки гибели в сетях — срезанный хвост или его отсутствие. Но у большинства мертвых животных таких следов не обнаружили. Поэтому ученые не исключают, что причиной массовой смерти азовок могло быть отравление.

«Дельфины гибнут часто. Но то, что мы наблюдаем сейчас, — это самая массовая вспышка за последние больше чем 10 лет, — говорит дельфинолог Павел Гольдин.

Дельфинологи вычислили примерное время и место гибели дельфинов. Это произошло две-три недели назад в Черном море, южнее Керченского полуострова. Биологи надеются, что причину их смерти все же установят — для этого в Крыму уже создана специальная комиссия.

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