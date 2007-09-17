Состоялась “Панацея-2007”

14 сентября, в День фармацевтического работника, состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины „Панацея – 2007”. Национальный дворец „Україна” в этот вечер вместил около 4000 фармацевтов со всех уголков Украины.

– Основным заданием отечественной фармации является обеспечение пациентов качественными, безопасными и доступными лекарствами, - сказал на церемонии вручение наград заместитель министра здравоохранения Украины Александр Гудзенко. - Именно за такими критериями определялись победители конкурса в многочисленных номинациях конкурса.

В частности, в номинации „Препарат года” победило лекарственное средство „Дуфастон” компании „Солвей Фарма”, благодаря которому около 30 тысяч женщин Украины родили детей. Дипломы и грациозные статуэтки Панацеи, которые получили фармацевты, – это признание их ежедневного труда.

За последние годы фармацевтические предприятия Украины (сегодня отрасль представлена 140 лицензированными производителями и почти 23 тысячами аптечных заведений) достигли мирового уровня. Десятки миллионов гривен вложены и дальше вкладываются в освоение новых технологий с использованием современного оборудования, в создание системы обеспечения качества.