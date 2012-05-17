Единый номер экстренной помощи 112 не успеют запустить к Евро-2012

Внедрить систему по оказанию экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 не успеют к Евро-2012. Виной всему всему несовершенное украинское законодательство, из-за которого не действует подписанный 12 апреля между Министерством и компанией Hewlett Packard договор о системе 112.

Украинское законодательство не готово к внедрению системы 112. Об этом заявил председатель Комиссии конкурсных торгов МЧС Украины Олег Цицак.

По его словам, подписанный 12 апреля между Министерством и компанией Hewlett Packard договор о системе 112 не действует.

«Виной всему несовершенное украинское законодательство. Мы решили отказаться от этого контракта. Сейчас у нас есть необходимость проведения новых тендерных процедур. Новый проект будет разбит на несколько частей, чтобы не было привязки к одному исполнителю», — сказал он.

«Мы должны были на протяжении 5 дней с подписания договора собрать необходимые дополнения к нему, которых приблизительно 20, однако этого не было сделано, поэтому на данный момент договор недействителен», — сообщил он.

По его словам, это было обоюдное решение. Он также добавил, что в ближайшее время будет объявлено новое тендерное предложение.

Председатель комиссии отметил, что система такого уровня внедряется не один год.

«Даже США полностью не подключены к такой системе», — сообщил он.

Он напомнил, что одним из планов реализации системы 112 в Украине на этот год было внедрение ее в четырех городах, принимающих Чемпионат Европы по футболу.

«К сожалению, на данный момент это невозможно. Система 112 в этих городах работать не будет, но это не означает, что не будет работать номер 112», — сказал он.

Он отметил, что сейчас есть возможность включить номер 112 и сделать переадресацию звонков на номер 101. Дозвониться в экстренные службы можно будет с любого уголка Украины. Принимать же этот звонок будут только в 4 городах – Киеве, Львове, Донецке и Харькове.

Напомним, 13 марта парламент принял закон о создании системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Согласно закону, вместо нескольких номеров вызова служб экстренной помощи, а именно: 101 (пожарная), 102 (милиция),103 (скорая помощь), 104 (аварийная газовая служба ) вводится единый телефонный номер 112, по которому можно будет обратится во всех экстренных случаях.

Стоимость внедрения службы экстренной помощи населению "112" обойдется государству в 503 млн грн.

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