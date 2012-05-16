В Киеве проходит Международный футбольный турнир «Seni Cup 2012»

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поддержал проведение футбольного турнира «Seni Cup 2012» для молодых людей с особыми потребностями.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной открытию турнира, менеджер проектов и программ Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Наталья Стецко, сообщила, что фонд с 2007 года обеспечивает техническую поддержку в проведении футбольных состязаний.

«В этом году мы традиционно обеспечили всех участников турнира спортивной формой и фирменными мячами. Кроме этого специальными призами (именными футболками) будут награждены лучший защитник, лучший нападающий и вратарь,» - сказала Н.Стецко.

Она подчеркнула, что вместе с системными программами и проектами , для фонда Р.Ахметова важно поддерживать и социальные инициативы, которые способствуют адаптации и социализации людей с особыми потребностями.

«В рамках программы «Адресная помощь», кроме обеспечения лечения, срочных операций, реабилитации и другой помощи «здесь и сейчас», мы рады участвовать в организации таких спортивных соревнований. Мы готовы и впредь поддерживать проведение турнира «Seni Cup 2012», поскольку для молодежи это очень важно. Они могут показать себя, свои возможности и быть полноценной частью общества,» - отметила Н.Стецко.

Она рассказала, что фонд Р.Ахметова организовал воспитанникам Шевченковского дома-интерната поездку в Донецк и экскурсию на Донбасс Арену.

«19 сентября прошлого года ребята посетили Донбасс Арену. Экскурсию по стадиону провел игрок основного состава ФК «Шахтер» защитник Сергей Кривцов. Ребята смогли ощутить атмосферу стадиона, побывать в зоне СМИ, зоне игроков (раздевалки и тренерские комнаты), выйти на поле под фанфары через игровой туннель, присесть на тренерские места и скамейку запасных, посетили музей истории «ФК Шахтер». Ребята приняли участие в пресс-конференции с футболистом – были вопросы и ответы, а после, каждый имел возможность сфотографироваться и получить автограф на память от Сергея Кривцова, а также попросить профессиональный совет, как раз за разом стремиться к победе в каждом футбольном матче,» - сказала Н.Стецко.

Она поблагодарила за организацию турнира компанию «Белла-Трейд», Министерство труда и социальной политики и посольство республики Польша в Украине.

«Мы рады, что за это время сформировалась группа единомышленников готовых прийти на помощь в организации турнира и решение актуальных вопросов его участников,» - сказала Н.Стецко.

В футбольном турнире в 2012 году принимают участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества, а также популяризация спорта среди воспитанников психоневрологических интернатов Украины, который прививает волю к победе и дарит позитивные эмоции, отмечали участники пресс-конференции.

Директор ООО «Белла-Трейд» Цезари Бияк сообщил, что целью «Seni Cup 2012» есть не только популяризация спорта среди лиц с ограниченными возможностями, но и «создание праздника воспитанников домов-интернатов, где каждый из участников получает незабываемые эмоции и уже является победителем».

«В этом году впервые в рамках турнира «Seni Cup 2012» мы добавили к футбольным играм – шашки, шахматы и дартс, чтобы дать возможность людям с ограниченными физическими возможностями принять участие в спортивных соревнованиях.

Команда по футболу, которая займет первое место на украинском турнире, поедет на финал турнира в Польшу. Там встретится с командами-победителями из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии, Германии, России, Беларуси. Финал турнира пройдет в Польше с 3 по 5 июля,» - отметил Ц.Бияк.

По его словам, лига «Seni Cup» - это здоровые активные возможности, чувство равенства, дружеских отношений и отличное развлечение для всех его участников.

«Радует, что с каждым годом увеличивается количество партнеров и спонсоров турнира, которые поддерживают инициативы проведения таких социально-важных мероприятий,» - отметил Ц.Бияк.

СПРАВКА УНИАН. Стартовал турнир «Seni Cup» 19 лет назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве, Беларуси и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особыми потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.

