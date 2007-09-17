Украинские младенцы погибают из-за устаревшего медицинского оборудования

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных недоношенных детей с патологией ИПАГ Украины не могут оказать эффективную помощь младенцам, об этом на пресс-конференции сообщила врач-анестезиолог отделения Наталия ГОНЧАРЕНКО.

Как сообщает корреспондент УНИАН, отделение рассчитано на 9 мест, однако оно всегда переполнено и не имеет необходимого медицинского оборудования для поддержки жизни недоношенных новорожденных. Имеющаяся аппаратура - устарела и не может работать в необходимом режиме. К тому же, полностью оснащено лишь три места. И, когда детей в критическом состоянии больше, чем трое – их спасают врачи в так называемом “ручном” режиме, заявляет Н.Гончаренко.

В пресс-конференции также принимали участие представители благотворительного проекта "Немовлята України". Они рассказали о своей инициативе относительно сбора средств на приобретение оборудования для выхаживания новорожденных. Планировалось, что за 2,5 месяца удастся собрать свыше 600 тысяч гривен на приобретение минимального комплекта медицинского оборудования - трех инкубационных боксов и всех систем жизнеобеспечения.

Были посланы предложения к больше тысячи киевских предприятий, а также к политическим партиям и блокам. Установленный срок заканчивается через несколько дней, однако удалось собрать лишь около 40% необходимой суммы.

Поэтому представители фонда решили обратиться ко всем украинцам с предложением поддержать благотворительный проект.