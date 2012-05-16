Госслужащие должны соблюдать принцип высших интересов ребенка

Государственные служащие в своей деятельности должны неукоснительно соблюдать принцип высших интересов ребенка, заявляет Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в ходе научной конференции «Наука как ресурс модернизационной стратегии государства», которая состоялось в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ю.Павленко сказал, что сфера защиты прав детей должна развиваться во взаимодействии с научными и практическими наработками для формирования качественных и эффективных государственнических решений в этой плоскости. По его словам, именно по такому принципу организована работа Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и соответствующего Управления Администрации Президента.

«На основании своих инспекционных поездок я провожу мониторинг действий власти всех уровней относительно защиты прав детей, также по собственным материалам, материалам областных госадминистраций и общественных организаций получаю информацию для объективной оценки положения детей в Украине», - констатировал он.

«Необходимо достичь межсекторного взаимодействия всех структур, касающихся вопроса защиты прав детей», - добавил Ю.Павленко.

Среди актуальных задач госслужащих он назвал обеспечение реализации на местах социальных инициатив главы государства. «Это чрезвычайно актуальный вопрос, ведь речь будет идти о работе и помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах», - сказал Ю.Павленко.