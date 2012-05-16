Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, ночью местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидометцентре, температура на западе Украины ночью 6-11°, днем 8-13°, в Карпатах на протяжении суток 1-6° тепла, ночью на высокогорье заморозки 0-2°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град; температура ночью 10-15°, днем 19-24°, на востоке и юге до 28°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, при грозах кое-где порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области в четверг ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном море 16-19° (вблизи Черноморского и Феодосии 12°, в районе Ялты 14°), в Азовском море 20-23°, в Днепре возле Киева 19°.