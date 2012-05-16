ВР планирует усилить охрану редких видов животных и растений

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Красной книге Украины» относительно усиления охраны редких видов животных и растений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 302, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте предлагается дополнить статью 3 Закона Украины «О Красной книге Украины» новой частью, согласно которой в Красную книгу растительного мира включаются высшие и низшие растения, а также непатогенные микроорганизмы.

Кроме того, к ареалам охраны объектов Красной книги предлагается относить пребывание (произрастание) соответствующих объектов не только в естественных, но и искусственных условиях.