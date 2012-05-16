Депутаты считают, что проект «Детская больница будущего» кто-то дискредитирует

Депутатская группа «Наша Украина» выражает решительный протест против попыток дискредитации проекта строительства в Украине Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка («Детской больницы будущего») и политических манипуляций вокруг этого.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, переданном УНИАН пресс-службой «Нашей Украины».

«Детская больница будущего» - это самый большой проект в истории Украины, целью которого является создание в нашем государстве уникального медицинского учреждения для помощи детям в самых сложных случаях. Эта больница даст возможность лечить в Украине детей, которым сегодня могут помочь только за рубежом. Продолжительное время для создания медицинского учреждения такого уровня у государства не было ни средств, ни политической воли, пока инициативу на себя не взял тогдашний Президент нашего государства Виктор Ющенко”, - подчеркивается в заявлении.

По словам ее авторов, «именно благодаря позиции В.Ющенко, ситуацию удалось сдвинуть из мертвой точки».

Как говорится в заявлении, «Детская больница будущего» является государственным проектом, заказчиком ее строительства выступает клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, а благотворительный фонд «Детская больница будущего» лишь оказывает помощь государству в проектировании больницы, оснащении ее медицинским оборудованием и обучением специалистов, которые будут в ней работать. При этом Фонд полностью выполняет свои обязательства и действует четко в рамках украинского законодательства, подчеркивают «нашеукраинцы».

"К сожалению, процесс построения больницы вынес на поверхность целый ряд системных проблем, существующих как в сфере благотворительности, так и строительства. Однако, несмотря на все преграды, при содействии Фондов «Украина 3000» и «Детская больница будущего», уже 20 украинских врачей прошли стажировку в лучших медицинских учреждениях мира, а оборудование, приобретенное и переданное Институту педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, уже спасает сотни детских жизней”, - сказано в заявлении.

Депутаты “Нашей Украины” отметили, что работа по организации строительства «Больницы будущего» проходит открыто и прозрачно. Все финансовые отчеты и другие документы относительно потраченных средств неоднократно обнародовались через СМИ, а многочисленные проверки КРУ, налоговой администрации и прокуратуры не обнаружили ни одного нарушения.

”Независимо от того, кто заказал эту дискредитационную кампанию: то ли нынешняя власть, которая хочет самоустраниться от реализации этого проекта, то ли политические оппоненты В.Ющенко, - все они таким образом продолжают тормозить создание в Украине современной клиники для детей. А в это время Украина выходит на первые места в Европе по уровню детской смертности», подчеркнули парламентарии.

По убеждению «нашеукраинцев», Верховная Рада должна заниматься "не имитацией деятельности" путем создания следственных комиссий на основании недостоверных публикаций, а «решением реальных проблем страны: социально-экономического кризиса, вымирания нации, безработицы, а также противодействовать политическим репрессиям и способствовать возвращению Украины на демократический, европейский путь развития».

Как сообщал УНИАН, 16 мая, как ожидается, Верховная Рада рассмотрит постановление о создании следственной комиссии по вопросам расследования фактов исчезновения благотворительных средств на строительство «Детской больницы будущего».

Об этом говорится в проекте расписаний заседаний Верховной Рады на парламентскую неделю 15-18 мая.

Справка УНИАН. Капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

Во время телемарафона "Детская больница будущего", который проходил 17 декабря 2006 года, было собрано свыше 262 млн грн благотворительной помощи на строительство этого учреждения.

20 октября 2011 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль направил обращение генеральному прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не обнаружено.

4 ноября 2011 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего». "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - сказала она.

В свою очередь председатель правления фонда "Украина 3000" Александр Максимчук заявил, что Фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”.

11 ноября 2011 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что «Детская больница будущего» будет построена. В то же время он отметил, что правительство не имеет четкого плана, как этот проект будет реализован. Однако премьер пообещал, что рассмотрит данный вопрос.