Семьям с приемными детьми будут помогать больше

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты прав и интересов детей, над которыми устанавливается опека или попечительство, и усиления материальной поддержки семей, в которых воспитываются такие дети”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 262 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается в определении термина “среднемесячный совокупный доход семьи” отметить, что помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначаемая лицам, определенным в установленном законом порядке опекунами или попечителями детей, лишенных родительской заботы, при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывается.