Украине не хватает патологоанатомов

Украина испытывает катастрофический дефицит патологоанатомов. Нехватка таких профессионалов в Киеве составляет около 50 %. При этом в других областях страны ситуация еще хуже.

Однако, без специалистов этого профиля невозможностью не только установить точную причину смерти пациента, но и оценить правильность выбранного врачами лечения.

Об этом рассказал президент Ассоциации патологоанатомов, заведующий отделом патологоморфологии Института онкологии АМН Украины, профессор Константин Галахин.

"95% нашей работы - это клиническая прижизненная диагностика. Лишь на основании нашего письменного заключения хирурги предпринимают те или иные действия в операционной - удаляют весь орган или только его часть", - говорит Галахин.

Он также отмечает, что именно патологоанатомы определяют, доброкачественной или раковой является опухоль у пациента.

Вместе с тем, констатирует профессор, на сегодняшний день в украинских больницах остаются незанятыми 48% штатных мест патологоанатомов.

Особенно сложная ситуация сложилась в районных центрах. "Иногда доходит до абсурда - сегодня хирург оперирует, а на следующий день он выступает в роли патологоанатома! О какой объективности в этом случае может идти речь?" - обращает внимание Галахин.

Среди причин сложившейся ситуации он в первую очередь называет низкую оплату труда специалистов подобного профиля.

"К сожалению, наша профессия не в моде, поэтому и существует хронический дефицит — выпускники медуниверситетов считают, что намного престижнее и выгоднее работать акушером-гинекологом или стоматологом", - добавляет медик.

Напомним, что сегодня лишь только в Киеве не хватает примерно тысячи врачей - в первую очередь участковых всех специальностей, а также патологоанатомов, фтизиатров, врачей-лаборантов, педиатров - и почти 10 тысяч медицинских сестер.

Корреспондент.net