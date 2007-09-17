В Киеве снизилось количество больных туберкулезом

В І полугодии нынешнего года заболеваемость активными формами туберкулеза, сравнительно с аналогичным периодом в 2006 г., снизилась на 15,5 % – с 26,5 до 22,4 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщила в пятницу, 14 сентября во время расширенной коллегии КГГА начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмила Качурова.

В частности, по ее информации, наблюдается снижение заболеваемости на туберкулез среди детей и подростков – показатель заболеваемости уменьшился на 6,45 %. Так, заболело активным туберкулезом 13 детей, что составляет 2,9 на 100 тыс. детского населения, тогда как в прошлом году за этот же период заболело 14 детей – 3,1 на 100 тыс. детского населения.

Качурова сообщила, что в Киеве в І полугодии 2007 года от туберкулеза умерло 130 человек (показатель смертности составляет 4,8 на 100 тыс. населения). По ее словам, анализ случаев смерти свидетельствует о том, что в структуре смертности, как и в структуре заболеваемости, увеличился удельный вес людей без постоянного местожительства (49 лиц) и больных на соединенную ТБ/ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ.

За отчетный период на 3,8 % увеличелось количество профилактических осмотров населения на туберкулез – с 309,6 до 321,5 на 1 тыс. населения.

likar.info