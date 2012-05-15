Детям до 16 лет запретят развлекаться ночью

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается запретить детям в возрасте до 16 лет с двадцати двух до шести часов находиться в заведениях, в которых проводится деятельность в сфере развлечений, и заведениях общественного питания, если их не сопровождает хотя бы однин из родителей или другой законный представитель ребенка.

Под установленный запрет не подпадают заведения культуры, в частности, театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры и тому подобное.

Также проект закона обязывает владельцев и должностных лиц развлекательных заведений и заведений общественного питания принимать меры по недопущению в такие заведения с двадцати двух до шести часов детей в возрасте до 16 лет, которых не сопровождают родители или другие законные представители, предоставляя им право требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

В случае невыполнения требований относительно пребывания ребенка в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания законопроектом предлагается ввести административную ответственность.