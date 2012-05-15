ВР увеличила помощь выпускникам из числа детей-сирот

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменения в статью 8 Закона Украины “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» (№10136), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 293 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что выпускники учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, обеспечиваются за счет учебного заведения или соответствующего учреждения органов труда и социальной защиты населения одеждой и обувью, а также одноразовой денежной помощью в размере шести (сегодня двух - УНИАН) прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста.