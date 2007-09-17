”Ласковый убийца” может быть побежден

Полвека назад европейские ученые выделили белок, обладающий свойствами противовирусного антибиотика, и назвали его интерфероном. Диапазон терапевтического применения интерферонов оказался на удивление широким. Сочетание интерферона с противовирусным препаратом рибавирином на сегодня лучший способ лечения гепатита С.

В случае заражения вирусом гепатита С развитие хронического заболевания практически неотвратимо. Инфекция, вызванная гепатитом С, обычно протекает незаметно. Из-за скрытого, мягкого течения гепатит С не только в обиходе, но и в медицинских кругах часто называют "ласковым" убийцей.

В отсутствие лечения у трети инфицированных развивается поражение печени от умеренного до цирроза или рака. К сожалению, гепатит С в большинстве случаев диагностируют на стадиях, когда помочь больному уже невозможно.

Вирус гепатита С обнаруживается во всех биологических жидкостях, однако реальную опасность представляют лишь кровь и сперма. В слюне, моче, желчи, слезах, грудном молоке и других жидкостях концентрация вируса крайне незначительна.

До введения обязательного скринирования донорской крови в 1994 году наиболее распространенным способом инфицирования был трансфузионный. Благодаря установленным сейчас нормативам обследования доноров переливание крови и применение препаратов крови стало более безопасным.

Передача вируса гепатита С возможна также при половых контактах, впрочем вероятность инфицирования этим способом невелика и составляет около 5%. Вероятность бытового заражения вирусом гепатита С считается достаточно низкой. Зная пути передачи вируса, можно осуществлять профилактические мероприятия.

Основу схем лечения гепатита С составляют препараты интерферонов, действие которых имитирует естественную реакцию организма на инфекцию. Золотым стандартом лечения данного заболевания является сочетание интерферона с противовирусным препаратом рибавирином.

По словам руководителя центра лабораторной диагностики Научно-производственного онкологического и кардиологического центра "Max-Well" кандидата биологических наук Татьяны Чеусовой, в Украине успешно применяются современные схемы диагностики гепатита С. Таким образом, можно выразить надежду, что будет расти как востребованность диагностики гепатита С у населения, так и доступность лечения этого заболевания.