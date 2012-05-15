В закон по созданию рабочих мест для инвалидов внесут изменения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении внесенный правительством проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно занятости инвалидов”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 188-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения в 5 раз штрафов за невыполнение нормы о трудоустройстве инвалидов. Предусмотрено, что невыполнение должностным лицом, которое пользуется правом принимать на работу и увольнять с работы, физическим лицом, которое использует наемный труд, норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов, неподачу или несвоевременное представление отделению Фонда социальной защиты инвалидов отчета о занятости и трудоустройстве инвалидов — влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предлагается внести изменения в Закон Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”. Изменениями предусмотрено, что предприятия, учреждения, организации, физические лица, которые используют наемный труд, создают рабочие места для трудоустройства инвалидов, в том числе с условиями выполнения работы дома, осуществляя для этого (с учетом индивидуальных функциональных возможностей, обусловленных инвалидностью) разумное приспособление и/или установление основного или дополнительного оборудования, оборудования и пр.

Предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд, обязаны выделять, создавать и разумно приспосабливать рабочие места для трудоустройства инвалидов, в том числе специальные рабочие места, создавать для них условия труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и обеспечивать другие социально-экономические гарантии, предусмотренные законодательством, отчитываться перед Фондом социальной защиты инвалидов о занятости и трудоустройстве инвалидов в порядке, установленном Кабинетом министров.

В соответствии с законопроектом, решение о признании инвалида безработным и взятие его на учет для трудоустройства принимается центром занятости по месту жительства инвалида в порядке, утвержденном Кабмином.

Государственная служба занятости осуществляет поиск подходящей работы для инвалида с учетом его пожеланий, имеющихся у инвалида профессиональных навыков и знаний, а также индивидуальной программы реабилитации.

Фонд социальной защиты инвалидов может предоставлять за счет и в пределах суммы административно-хозяйственных санкций, которые платятся за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов и пени, которая насчитывается за несвоевременную уплату таких санкций, поступивших в государственный бюджет, дотацию работодателям на создание рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, зарегистрированных в Государственной службе занятости в качестве безработных, а также осуществлять профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку указанной категории инвалидов в порядке, установленном Кабмином.

В соответствии с законопроектом, в выполнение предприятиями, учреждениями, организациями (кроме тех, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджетов), физическими лицами, использующими наемный труд, норматива рабочих мест, определенных согласно части первой этой статьи, может быть зачтено по решению Комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов определенное количество инвалидов, обеспеченных работой на предприятиях, в организациях общественных организаций инвалидов, где на протяжении предыдущего отчетного (налогового) периода количество инвалидов, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50 процентов среднеучетного количества штатных работников учетного состава при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет на протяжении отчетного периода не менее 25 процентов суммы общих расходов на оплату труда, путем заключения договоров на производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, изготовляемых непосредственно инвалидами.

Также законопроектом предусмотрено, что единый взнос для предприятия и организации общественных организаций инвалидов, в которых количество инвалидов, для которых такое предприятие, организация является основным местом работы, составляет не менее 50 процентов общей численности работников, при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет не менее 25 процентов суммы расходов на оплату труда, устанавливается в размере 5,5 процента начисления единого взноса для инвалидов, работающих на соответствующем предприятии, в организации по основному месту работы.