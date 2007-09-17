Дневной сон полезен для сердца

Дневной сон предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний, полагают американские ученые. По их данным, риск умереть от болезней сердца сокращается на 40% для людей, которые регулярно спят днем.

Для участия в исследовании сотрудники медицинской школы Гарварда отобрали около 24 000 добровольцев 20 - 86 лет, никогда не переносивших инфарктов и инсультов и не болевших онкологическими заболеваниями. Наблюдение за участниками, от которых требовалось предоставить подробную информацию о своем распорядке дня и привычках, продолжалось шесть лет.

После учета таких факторов как особенности питания и физическая активность, ученые пришли к выводу, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний сокращался для любителей вздремнуть днем на 37%, при условии, что перерывы на дневной сон делались минимум три раза в неделю и их продолжительность составляла не менее 30 минут. Более короткие перерывы на дневной сон были связаны с 12-процентным снижением риска смерти от болезней сердца.

Авторы исследования отмечают, что защитный эффект дневной сиесты был сильнее выражен у работающих участников по сравнению с пенсионерами. Полезность дневного сна ученые связывают с его благотворным влиянием на уровень гормонов стресса, избыток которых связан с повышенным риском инфарктов и инсультов.

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