На Волыни открыли Центр ранней медицинской реабилитации детей с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС) и нарушением психики.

Как передает корреспондент УНИАН, Центр будет действовать при городском Доме ребенка.

По словам руководителя нового заведения Татьяны ВИГОВСКОЙ, решение создать в составе Дома ребенка областной Центр ранней медицинской реабилитации детей было принято еще в январе 2006 года. “За это время заведение было полностью подготовлено к работе: проведена реконструкция помещения, приобретена специальная мебель, развивающие игрушки, приобретено оборудование для реабилитации детей раннего возраста, создана библиотека информационных и методических материалов. Персонал Центра прошел обучение во время специализированных семинаров и тренингов при участии ведущих реабилитологов Украины, Польши, Венгрии, Канады и США”, - сказала руководитель Центра.

Она также сообщила, что целью его создания было не только улучшение предоставления помощи городским детям, но и обслуживание детей раннего возраста со всей области: инвалидов, малышей с нарушениями развития, маленьких пациентов из групп биологического и социального риска. Помощь в Центре также смогут получить семьи, воспитывающие таких детей.