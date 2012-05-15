Янукович требует противодействовать продаже алкоголя и сигарет детям

Президент Украины Виктор Янукович требует предпринять безотлагательные меры по недопущению продажи детям алкогольных и табачных изделий.

Об этом заявил на пресс-конференции Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

С этой целью Ю.Павленко инициировал утверждение плана совместных действий МВД, Государственной налоговой инспекции, Госпотребинспекции относительно реализации мер, направленных на недопущение продажи детям алкогольных и табачных изделий, исключение доступа детей к алкоголю и табаку, предотвращение пьянства и табакокурения среди детей.

Именно доступность алкоголя и табака Ю.Павленко назвал одной из предпосылок высокого уровня потребления детьми соответствующих изделий. Он призвал приобщаться к работе по выявлению торговых точек незаконной продажи детям алкоголя и табака СМИ, общественные организации, союзы предпринимателей разных уровней, депутатов местных советов.

Сегодня, сообщил Уполномоченный Президента, в Украине много преступлений совершают дети именно в состоянии алкогольного опьянения. В среднем, каждое девятое подростковое преступление совершено именно так. «В некоторых регионах эта цифра значительно выше, например, в Донецкой области каждый пятый ребенок совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, в Черниговской - каждый шестой, в Волынской, Ривненской, Львовской - каждый седьмой», - констатировал он.

«С момента поставленного Президентом Украины задания по противодействию распространению алкоголя и табака среди детей есть первые результаты. В частности, по информации Госпотребинспекции, количество аннулированных лицензий и сумма штрафных санкций за продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет возросло втрое», - подчеркнул Ю.Павленко. Если в январе-апреле 2011 года было аннулировано 156 лицензий, то за тот же период 2012 года - 441 лицензия (только с апреля - 115).

Утвержденный план совместных действий, по словам Уполномоченного Президента, предусматривает изменения к законодательству и оперативные меры реагирования на выявленные нарушения. «Предлагаемые изменения к законодательству, в частности, касаются увеличения штрафов в 10 раз с одновременным лишением лицензии», - сказал он, добавив, что речь идет, в том числе, о лишении лицензии без права ее возобновления на протяжении трех последующих лет.

«Мы считаем целесообразной также отмену ряда пунктов в правилах торговли, которые давали бы возможность усилить контроль со стороны правоохранительных органов», - сообщил Ю.Павленко. По его словам, необходимо предусмотреть случаи, когда реакция правоохранителей должна быть мгновенной, и без предупреждения о проверке за 10 суток (такая норма действует сейчас) - ведь этот шаг часто делает невозможным эффективные оперативные действия.

Ю.Павленко также заметил, что общественность выступает за усиление мер наказания, которые должны применяться к заведениям, продающим спиртное и табак детям. По его словам, об этом свидетельствует опрос, проведенный на странице Уполномоченного Президента по правам ребенка в Facebook (в опросе приняли участие более 200 человек). «40% опрошенных считают, что тех, кто продает алкоголь и сигареты детям, нужно лишить лицензии без возможности ее повторного получения. Второй самый частый ответ (20%) – ввести штраф до 100 тысяч гривень», - проинформировал Ю.Павленко.

«Наша позиция - действия органов власти и местной власти по недопущению продажи детям алкоголя и папирос должны быть принципиальными, жесткими и бескомпромиссными», - резюмировал Ю.Павленко.