Власть будет уделять большое внимание развитию здравоохранения

Развитие и реформирование национальной медицины является важным заданием власти в контексте улучшения качества жизни людей.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время посещения областного перинатального центра Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы будем уделять здравоохранению большое внимание, применять самые современные методы и работать с разными странами-лидерами относительно оборудования медицинских заведений», - сказал он.

Особое внимание, по словам В.Януковича, будет уделяться повышению квалификации наших медиков.

Президент отметил, что заработная плата медицинских работников также будет повышаться. «Мы идем этим путем», - сказал он, добавив, что зарплата медиков уже несколько увеличилась.

Украина идет по пути развития и повышения качества жизни граждан, заявил В.Янукович.