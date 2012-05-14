18 мая в Украине пройдет День меланомы

18 мая в рамках программы “Евромеланома” в Украине состоится День меланомы.

На пресс-конференции в УНИАН координатор программы “Евромеланома” профессор Ольга Богомолец сообщила, что в рамках Дня меланомы одновременно в 27 городах Украины свыше 70 врачей-дерматологов проведут бесплатные осмотры на предмет раннего выявления новообразований на коже.

“Акция не финансируется государством, не поддерживается государственными программами, проектами. Это – гражданская позиция украинских врачей”, – отметила О.Богомолец.

Она подчеркнула, что в Институте дерматологии и косметологии 18 мая будет применена новая методика осмотра новообразований кожи – дистанционная диагностика родинок, что позволит врачам за один день осмотреть наибольшее количество пациентов.

Президент Украинской ассоциации врачей-дерматологов и косметологов Виктор Степаненко сообщил, что среди всех злокачественных новообразований кожи именно меланома является “наиболее коварной, молниеносной, быстротекущей и агрессивной”, а основными факторами развития меланомы является увеличение интенсивности ультрафиолетового облучения и широкое использование искусственного ультрафиолетового облучения в соляриях.

“При отсутствии своевременной диагностики, при поздней диагностике следствия драматичны. Поэтому своевременная диагностика, акцентирование внимания населения, своевременное обращение к врачам и раннее выявление является чрезвычайно важным. За рубежом 90% случаев меланомы диагностируются своевременно и (при своевременном лечении) приводит к положительным результатам”, – подчеркнул профессор.

По его мнению, в Украине система оказания онкодерматологической помощи нуждается в более четкой структуризации.

“Это касается, в первую очередь, подготовки медицинских кадров, обучения врачей общей практики, семейной медицины, дерматологов, онкологов. Высказывалось и обсуждалось предложение передачи полного цикла курирования больных со злокачественными новообразованиями кожи, в частности, меланомы, врачам-дерматологам. Должен сказать, что на сегодняшний день сфера не готова к ведению соответствующих больных”, – отметил В.Степаненко.

Он подчеркнул, что существующая система предоставления онкодерматологичесой помощи в онкологических диспансерах доказала свою жизнеспособность. “Но то, что касается ранней диагностики, это должно быть прерогативой врачей-дерматовенерологов. Поскольку пациенты, наблюдающие у себя новообразование на коже, в первую очередь, обращаются к врачам-дерматологам. Предварительная диагностика дерматологами с дальнейшей передачей в специализированные учреждения - такая схема может работать”, – убежден профессор.

Он сообщил, что партнером в проведение Дня меланомы в Украине стала компания La Roche-Posay.

“При содействии компании La Roche-Posay был проведен трехдневный цикл обучения врачей-дерматологов. Также Ассоциация врачей-дерматологов и косметологов вместе с La Roche-Posay нашла возможность закупить 50 дерматоскопов. На сегодняшний день каждый областной кожно-венерологический диспансер, городские диспансеры обеспечены дерматоскопами для проведения скрининговых обследований. Эти врачи 18 мая будут активно участвовать в бесплатном обследовании пациентов, которое пройдет и в государственных, и в частных медицинских учреждениях. Врачи будут работать 18 мая до последнего пациента», – подчеркнул В.Степаненко.

В свою очередь, бренд-менеджер La Roche-Posay Наталья Серикова подчеркнула, что, сотрудничая с дерматологами, компания не могла остаться в стороне от проблем рака кожи и меланомы.

“Это болезни, процент которых растет ежегодно во всем мире. Мы проводим обучение для врачей-дерматологов, оснащаем медицинские учреждения дерматоскопами”, – сказала Н.Серикова, подчеркнув, что в Украине работает информационная линия 0800 501 508, по которой проводится предварительная запись для бесплатного высокопрофессионального обследования родинок и новообразований на коже.