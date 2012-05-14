Президент Украины присвоил звание «Мать-героиня» более 10 тысячам многодетных матерей

10:23, 14 мая 2012
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С начала 2012 года это почетное звание присвоено более 20 тысячам женщин, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке...

По случаю Дня матери, который отмечается 13 мая, Президент Украины Виктор Янукович подписал Указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» свыше 10 тысячам многодетных матерей.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Также отмечается, что с начала 2012 года это почетное звание присвоено более 20 тысячам женщин, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

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