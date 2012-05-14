В Днепропетровске в больницах остаются 6 пострадавших

6 пострадавших от взрывов в Днепропетровске по состоянию на 14 мая все еще находятся в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Днепропетровской областной государственной администрации, 5 пострадавших находятся в областной больнице им. Мечникова, 1 - в городской больнице № 6.

«Состояние одного человека - пожилой женщины - остается средней степени тяжести», - отметил собеседник агентства.

Состояние здоровья остальных 5 человек, в том числе одного подростка, оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.