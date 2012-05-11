В дни матчей Евро-2012 оперативный штаб ГосСЭС будет работать круглосуточно

В дни проведения матчей Евро-2012 центральный оперативный штаб Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины будет работать в круглосуточном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщил главный государственный санитарный врач, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко.

«С 4 июня в Украине начнет работу центральный оперативный штаб Госсанэпидслужбы. Штаб будет работать без выходных, а в дни проведения матчей - в круглосуточном режиме. В течение следующей недели электронные адреса и контактные телефоны штаба будут размещены на официальном веб-сайте Госсанэпидслужбы», - отметил А.Пономаренко.

Он подчеркнул, что Государственной СЭС определены и взяты под усиленный надзор конкретные объекты, которые будут задействованы в проведении чемпионата. «Созданы оперативные штабы по координации действий по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия. Разработаны планы профилактических мероприятий по предупреждению эпидемических осложнений наиболее распространенных инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций. Утверждены схемы обмена информацией между учреждениями санэпидслужбы, лечебно-профилактическими заведениями, органами местного самоуправления», - отметил главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что во время футбольного чемпионата санэпидслужба переходит на ежедневный мониторинг инфекционных болезней. «Информация обо всех случаях будет доводиться до руководства службой в течение 24 часов. В случае вспышек и случаев карантинных инфекций, это будет сделано немедленно», - сказал А.Пономаренко.