Состояние Александры Поповой остается тяжелым

Состояние зверски избитой в Николаеве Александры Поповой остается тяжелым.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил участник консилиума, главный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Владимир Жовнир.

В.Жовнир отметил, что он по просьбе и содействии Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» принял участие в консилиуме с участием ведущих медиков страны - реабилитологов, невропатологов и психиатров из Киева, Одессы и Николаева, который состоялся 10 мая в Николаеве. В ходе пятичасового консилиума было приято решение о том, как и где будет проходить дальнейшее лечение 19-летняя А.Попова, которая уже в течение более 50 дней находится в состоянии комы.

По словам В.Жовнира, консилиум «был очень плодотворным». Говоря о состоянии здоровья А.Поповой, врач отметил, что оно «заметно улучшилось». «Ребенок восстанавливается. Лечение проходит на самом высоком уровне - у Саши есть максимально и лекарства, и необходимое оборудование», - сказал В.Жовнир.

На вопрос УНИАН, требует ли лечения Саша за границей, в частности в Германии, В.Жовнир высказал убеждение, что девушка на данный момент не транспортабельна, но получает медицинское обслуживание на международном уровне в Николаевской больнице.

В фонде Рината Ахметова «Развитие Украины» УНИАН сообщили, что будут поддерживать А.Попову и дальше. А также акцентировали, что на согласовании у руководства Николаевской больницы скорой помощи находятся договоры о поставке аппарата искусственной вентиляции легких и мембранного плазмофареза, которые необходимы также для других пациентов. «Как только больница подпишет соответствующие документы, оборудование будет установлено», - подчеркнули в фонде Р.Ахметова.

Как сообщалось, 9 марта 2012 г. в Николаеве 19-летнюю А.Попову зверски избил 22-летний мужчина, против которого возбуждено уголовное дело.

Все расходы на лечение А.Поповой взял на себя Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины".