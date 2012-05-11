В Украине фиксируют повышенные показатели заболеваемости корью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщил главный государственный санитарный врач, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко.

Он подчеркнул, что с начала этого года зарегистрировано 9 тыс. 173 случая заболевания корью. «Показатель заболеваемости - 14,04 на 100 тыс. населения, что оценивается как высокий. Наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях», - подчеркнул главный санитарный врач.

Он заверил, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами.

По словам А.Пономаренко, эпидемический подъем относительно кори начался после четырехлетнего благополучия. «Начало роста зарегистрировано в конце 2011 году в западном регионе страны. Неблагополучная эпидемическая ситуация относительно кори вызвана, с одной стороны, цикличностью развития возбудителя, а из другой - является как следствием снижения уровня охватывания вакцинацией в последние годы, так и недостатками в иммунизации в начале девяностых годов», - подчеркнул А.Пономаренко.

В то же время главный санитарный врач отметил, что на протяжении последних трех лет повышенные уровни заболеваемости корью фиксируются также и в различных странах Европы. «В прошлом году лидером была Франция – более 15 тысяч случаев. За первые три месяца 2012 года на 61% возросла заболеваемость в Румынии», - сказал А.Пономаренко.