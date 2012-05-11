Эпидемическая ситуация в Украине остается стабильной

16:59, 11 мая 2012
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Сказал главный санврач

Эпидемическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения сообщил главный государственный санитарный врач, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Анатолий Пономаренко.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом в стране наблюдается значительное снижение количества вспышек кишечных инфекций.

«За 3 месяца 2012 года снизились показатели уровня заболеваемости менингококковой инфекцией - на 43%, вирусным менингитом - 6%, краснухой - 40,0%, вирусными гепатитами - на 3,5% (в частности, острым вирусным гепатитом А - на 17%, острым вирусным гепатитом В - на 8%, острым вирусным гепатитом С - на 20%)», - отметил А.Пономаренко.

В то же время, по его словам, возросла заболеваемость коклюшем и паракоклюшем, эпидемическим паротитом и некоторыми видами кишечных инфекций - шигеллёзом, ротавирусным энтеритом, острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями.

Главный санврач также добавил, что на сегодняшний день эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

«Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических порогов ни в одном регионе Украины. Показатель заболеваемости - 19,1 случаев на 10 тыс. населения, что на 43% меньше, чем за прошлую неделю», - сказал А.Пономаренко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что случаи заболевания особо опасными инфекциями, в частности, холерой, туляремией, бруцеллезом, болезнью легионеров, риккетсиозами, бешенством, вирусными и вирусными геморрагическими лихорадками в Украине в текущем году не зарегистрированы.

Что касается особо опасных инфекций, в частности случаев сибирской язвы в Звенигородке в Черкасской области, то главный санитарный врач сообщил, что с целью предотвращения инфекции проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Несмотря на то, что случай заболевания произошел в выходной день, в обычном дежурном режиме своевременно поставлен непростой диагноз, проведена его лабораторная диагностика, приняты эффективные профилактические меры. Вместе с Госветфитослужбой продолжается эпидемиологическое расследование. С целью выяснения источника возбудителя дополнительно отобраны пробы почвы. Необходимые лабораторные исследования продолжаются. Общее состояние больного удовлетворительное, лечение продолжается в инфекционном отделении Звенигородской ЦРБ», - сказал А.Пономаренко.

Он подчеркнул, что за лицами, подвергшимися риску инфицирования, проводилось медицинское наблюдение, по состоянию на 10 мая 2012 года среди этих людей больных нет.

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