Азаров чуть не утонул в реке, отмечая окончание школы

Премьер-министр Николай Азаров признался, что чуть не утонул в реке, отмечая свое окончание школы.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я заканчивал школу в городе Калуга, это недалеко от Москвы. Там не было фонтанов и поэтому не было где искупаться. Но зато была река Ока, она тогда была очень широкая. И вот после окончания выпускного вечера мы всем классом пошли на берег реки и устроили спор: кто большее количество раз переплывет туда и назад Оку", - сказал Н.Азаров.

"Я уже забыл, сколько раз я переплыл туда и назад, кто-то уставал и убывал, а нас осталось двое. Вот на середине реки я почувствовал настолько страшную усталость, когда возвращался назад, что возникло ощущение, что плыть уже больше не могу. Я позвал своего приятеля: "Слава, я тону!". Он обернулся, посмотрел на меня и подумал, что я хитрю, чтобы обогнать его, и прибавил хода. В этот момент, наверное, от отчаяния, я так сильно прибавил скорость, что остановился только тогда, когда рука коснулась песка, то есть я мог бы встать значительно раньше. Вот таким мне запомнился мой выпускной вечер", - отметил Н.Азаров.