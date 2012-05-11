Евро-2012 будут обеспечено медуслугами надлежащего качества

Вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса Богатырёва заверяет, что Минздрав активно работает над обеспечением условий для предоставления необходимых медицинских услуг надлежащего качества и максимальной доступности участникам, гостям и болельщикам Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, на брифинге Р.Богатырёва сказала: «Все участники и гости финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, в том числе иностранцы, будут обеспечены медицинской помощью надлежащего качества. При этом предусмотрено предоставление разных видов медицинской помощи – первой неотложной, специализированной высокоспециализированной и скорой».

Для этого, по ее словам, Минздрав осуществляет мероприятия по приведению заведений здравоохранения, которые будут использоваться для медицинского обслуживания в принимающих городах во время проведения чемпионата, в соответствие с требованиями УЕФА. Проводится подготовка и повышение квалификации медицинских работников принимающих городов и причастных регионов, а также подготовка к надлежащему реагированию медицинских служб и заведений здравоохранения в принимающих городах в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Главными управлениями здравоохранения принимающих городов Евро-2012 детализированы планы медицинского обеспечения в обычном режиме работы и в случае реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации для каждого отдельного официального места с учетом транспортного сообщения и расположения определенного заведения здравоохранения для медицинского обслуживания соответствующей целевой группы УЕФА.

Кроме того, сообщила министр здравоохранения, привлечено 600 волонтеров из числа студентов 5-6-х курсов медицинских университетов для работы в медицинских подразделениях стадионов, фан-зон, диспетчерских и бригадах скорой медицинской помощи, приемных отделениях определенных больниц. Заключены соглашения между медицинскими учреждениями и ассистирующими компаниями, чтобы оказывать бесперебойную помощь в случае необходимости больным, имеющим страховой полис. Завершается обеспечение финансирования в определенных объемах городов и медицинских заведений, которые в случае необходимости будут принимать больных.

«Для предоставления стационарной помощи участникам, болельщикам и гостям чемпионата готовятся заведения здравоохранения с общим коечным фондом больниц около 9000 коек – кардиологических, хирургических, реанимационных, интенсивной терапии, травматологических и тому подобное», – заметила Р.Богатырёва и добавила, что сеть лечебных заведений, которые специально определены для предоставления гостям чемпионата медицинской помощи, будет работать в круглосуточном режиме.

Медицинское обеспечение во время Евро-2012 будет организовано и на пунктах пропуска через государственную границу с участием медицинских служб аэропортов, железной дороги и местных заведений здравоохранения, а также на территории пунктов пропуска автомобильного транспорта, где создаются временные медицинские пункты или предусматривается первоочередной вызов скорой медицинской помощи.

С целью предоставления своевременной медицинской неотложной помощи участникам дорожного движения на дорогах общего пользования (около 5000 тыс. км) в регионах определены заведения здравоохранения и их подразделения, которые отвечают за конкретные отрезки дорог (до 60 км каждый) для предоставления экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в круглосуточном режиме.

Отвечая на вопрос журналистов относительно осведомленности иностранцев о санитарно-эпидемической обстановке в Украине, вице-премьер отметила, что, согласно протоколам Всемирной организации здравоохранения, люди, которые намереваются посетить подобные мероприятия, предупреждаются о санитарно-эпидемической ситуации в стране, в которую выезжают, и им рекомендуются соответствующие мероприятия, чтобы не подвергаться опасности заболевания. «С другой стороны, Госсанэпидслужба Украины принимает меры для того, чтобы можно было своевременно выявлять граждан, состояние здоровья которых является угрожающим для распространения инфекционных болезней», – отметила Р.Богатырёва. По ее словам, Украина предоставила исчерпывающую информацию о состоянии заболеваемости инфекционными болезнями на нашей территории. Так же сделала Польша.

Госсанэпидслужбой Донецкой, Киевской, Львовской, Харьковской областей и Киева проводится работа по усилению государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также контроля над санитарно-эпидемической ситуацией для предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней и обеспечения санитарного и эпидемического благополучия на территории Украины во время проведения чемпионата.