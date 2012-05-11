Завтра на западе Украины ожидаются дожди и грозы

Завтра во второй половине дня в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер слабый, днем в западной части северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 33°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном море 15-21°, в Азовском море 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.