Житель Днепропетровщины отдал младшую сестру итальянцам

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении жителя регионв, решившего отдать на воспитание итальянской семье свою сестру

Как сообщили УНИАН в прокуратуре, в мае прошлого года брат был назначен опекуном над малолетней сестрой, 1998 года рождения. «Местом жительства ребенка был определен Петропавловский район области по месту жительства опекуна», - сообщил собеседник агентства.

В декабре 2011 года брат с сестрой поехали в Италию по приглашению двух местных жителей, которые изъявили желание воспитывать девочку.

«Там он намеренно, в соответствии с требованиями итальянского законодательства, но в противоречие действующему законодательству Украины, сделал заявление с правом нотариального акта, согласно которому доверил и передал свою сестру на воспитание итальянцам», - сообщает прокуратура.

Ведомство подчеркивает, что подозреваемый в незаконных действиях до настоящего времени не предпринял никаких мер по возвращению сестры в Украину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по уголовному делу поручено УМВД Украины в области.