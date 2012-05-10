За последние сутки в Украине - 74 случая подозрения на корь
17:32, 10 мая 2012Страна
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За последние сутки в Украине зарегистрировано 74 случая подозрения на заболевание корью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по-прежнему наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 24, в Тернопольской области – 12, в Ивано-Франковской – 6, в Львовской – 12, в Волынской – 6.
В Киеве за последние сутки зарегистрировано 2 случая подозрения на заболевание корью.
По данным Госсанэпидслужбы, с начала года, по состоянию на 10 мая, на административных территориях Украины зарегистрировано 9173 случая заболевания корью.
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