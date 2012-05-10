За последние сутки в Украине - 74 случая подозрения на корь

За последние сутки в Украине зарегистрировано 74 случая подозрения на заболевание корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по-прежнему наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 24, в Тернопольской области – 12, в Ивано-Франковской – 6, в Львовской – 12, в Волынской – 6.

В Киеве за последние сутки зарегистрировано 2 случая подозрения на заболевание корью.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года, по состоянию на 10 мая, на административных территориях Украины зарегистрировано 9173 случая заболевания корью.