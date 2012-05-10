Общественность выступают за открытый процесс над убийцами Макар

Представители украинской и зарубежной общественности выступают за открытый судебный процесс над убийцами Оксаны Макар.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Владелец немецкой газеты Berliner TagesZeitung Рейко Опитц сообщил, что через посольство ФРГ в Украине официально обратился к премьер-министр Украины Николаю Азарову относительно проведения открытого судебного процесса над подозреваемыми по делу О.Макар. По его словам, речь идет о том, чтобы “Украина сделала открытый суд, как сделала это Норвегия над Андерсом Брейвиком (террористом, вследствие действий которого в июле 2011 года погибли 77 лиц и 96 получили ранение, - УНИАН)”.

Р.Опитц отметил, что “уже прошло четыре недели, но господин Азаров не предоставил нам никакого ответа. Как минимум, это должен быть ответ по официальной просьбе”.

Р.Опитц призвал украинскую власть сделать суд над обвиняемыми по делу О.Макар открытым, чтобы общественность могла узнать, как они будут наказаны.

Адвокат, народный депутат Украины Николай Катеринчук отметил, что существует угроза, что суд по делу О.Макар может принять решение о проведении слушаний в закрытом режиме без возможности доступа представителей общественности и средств массовой информации.

Он отметил, что “пытался попасть к генеральному прокурору, обращался к нему, чтобы обсудить этот вопрос, но, к сожалению, у него были другие дела, и он не смог со мной встретиться“.

По словам Н.Катеринчука, настораживает то, что “ответа на официальное письмо посольства Германии, которое направил Рейко Опитц, от Н.Азарова не было”.

Отвечая на вопрос журналистов, идут ли какие-то подковерные игры относительно освобождения подозреваемых по делу О.Макар, Н.Катеринчук сказал, что к его представителю, который работает в Николаеве, поступало обращение одного из подозреваемых, его доверенных лиц, которые пытались «договориться о процессе». «Эти договоренности мы не воспринимаем», - сказал он.

“Но давление идет, мы его чувствуем. Поэтому мы обеспокоены ситуацией вокруг этого дела”, - добавил адвокат.

Н.Катеринчук подчеркнул, что проведение открытого судебного процесса будет оправданным, поскольку речь идет о деле, имеющем весомый общественно-воспитательный характер, а виновные должны быть наказаны.

Член инициативной группы по поддержке О.Макар Ирина Богданова также подчеркнула необходимость проведения открытого суда над обвиняемыми, чтобы общество видело, что люди, которые издевались и убивали 18-летнюю девушку, наказаны. По ее словам, суд “станет тестом для нашей власти” на открытость.

Мать Оксаны Макар Татьяна Суровицкая также выступает за проведение открытого судебного процесса над теми, кто издевался над ее дочерью.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее задушить и сжечь.

Потерпевшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. О.Макар умерла 29 марта.

25 апреля Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и передала в Центральный районный суд Николаева уголовное дело по обвинению трех убийц О.Макар.

Владелец газеты Berliner TagesZeitung Р.Опитц передал Николаевской больнице скорой помощи медицинское оборудование для спасения Александры Поповой, которая также была жестоко избита в марте этого года. Средства на покупку оборудования предоставила мама О.Макар, а часть денег, которых не хватало, - Р.Опитц.