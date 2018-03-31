Гельминтоз: мифы и реальность

Тема за последние годы уже набила оскомину. Одни утверждают, что гельминты и паразиты кишат в организме. И признают почти 100% поражение человека. Другие категорически отрицают, оставляя такое право лишь за детьми и животными. Кто прав – попробуем разобраться.

Что такое паразиты

Это многоклеточные организмы, приспособившиеся жить и размножаться внутри других организмов. Соответственно, за их счет. Поэтому предположить наличие паразитов в организме можно по некоторым специфическим чертам. По уровню гигиенических навыков, недостатку некоторых компонентов пищи, используемых паразитами для своего развития и размножения, избытку образующихся при их жизнедеятельности токсинов…

Как много паразитов в окружающей среде

По статистике с организмом человека, нравится это ему или нет, может сосуществовать около 150 видов паразитов. Статистика 80-х годов свидетельствует, что на территории Украины зарегистрировано около 30-ти видов, однако свободное перемещение, безответственный туризм значительно расширяет разнообразие паразитов. Однако даже 30-ти видов достаточно, если учесть транзитные формы. К примеру, в кишечнике человека живет лишь человеческая аскарида, а аскарида свиньи, лошади и др. животных в кишечнике не удерживается и удаляется естественным путем. Правда, пройдя миграцию по организму и по дороге повредив печень и легкие.

Какие основные пути используют паразиты для внедрения в организм

У каждого паразита есть свои излюбленные пути внедрения в организм, но проникать они могут лишь через систему барьерных органов. С продуктами питания и напитками через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), площадь которого 650-1300м², с вдыхаемым воздухом через органы дыхания (на пылевых частицах), площадь которых 100-130м², через кожные покровы, площадь которых 1,5-2м², через органы мочеполовой системы, слизистую глаз. Некоторые переносятся кровососущими насекомыми. Некоторые могут проникать с кровью во время беременности, вызывая внутриутробное заражение и носительство паразитов уже внутриутробно. И возникновения проблем от рождения. Путей и возможностей внедрения паразитов много. Они их совершенствуют, т.к. единственная возможность к размножению – внедриться в организм хозяина, который и будет его вскармливать и охранять от агрессоров, в том числе и от агрессивных факторов окружающей среды. При игнорировании проблемы – и от приема противопаразитарных препаратов.

Уровень гигиенических знаний – барьер паразитам

Практически любой продукт – животного либо растительного происхождения, а также напитки могут быть опасны в плане заражения паразитами. Живут паразиты в животных, а с их выделениями попадают в окружающую среду и заражают растительные продукты и воду. Если их специфически не обрабатывать – они несут в себе потенциальную опасность. Уменьшить вероятность попадания паразитов в организм помогает тщательное мытье рук с мылом после возвращения с улицы, а также непосредственно перед едой. Однако если у Вас совмещенный санузел – это имеет смысл. Как и если мыть руки на кухне либо в столовой. Если санузел раздельный – качество вымытых рук уже не имеет решающего значения. Частицы кала (с яйцами паразитов) могут быть на дверных ручках. Исследования поручней метрополитена в США показали, что, несмотря на ежедневную дезинфекцию, к вечеру с поручней высевается кишечная палочка. На каком количестве поручней, дверных ручек и т.п. оставил свой след нечистоплотный человек, статистика умалчивает. Как часто дезинфицируют поручни в нашем транспорте, статистика также пока молчит. Где их можно встретить еще – на пультах управления, компьютерных мышках – где угодно. В любом месте, непосредственно с едой не связанном, но где возможен контакт с пищей.

Как обезопасить себя от паразитов

Некоторые паразиты погибают при длительном замораживании. Однако для борьбы с ними необходим мощный холодильник и годы ожидания. Некоторые паразиты погибают при нагревании до 60ºС, но почти все – при доведении воды до кипения, т.е. нагреве продукта до 100ºС, а все – при кипячении на протяжении 30-40 минут. Поэтому один из путей борьбы – достаточная термическая обработка продуктов. Статистика свидетельствует, что не все паразиты, попавшие в организм, будут в нем паразитировать. При их внедрении в организм начинает работать неспецифический иммунитет. Один из факторов защиты – обеспеченность организма витамином А. При наличии гиповитаминоза А в организме развивается более 95% попавших паразитов, а при нормальной обеспеченности – чуть больше 20%. А при соблюдении других гигиенических рекомендаций и небольшой инвазии носительство может и не возникнуть. Обеспечить организм витамином А можно через регулярное употребление соков фреш из моркови, свеклы, тыквы. Поможет и сезонное употребление томатов, абрикосов, персиков, облепихи.

Какие продукты становятся опасными

Слегка обжаренные мясо и рыба, биток и печень «с кровью», уха-пятиминутка, яичница (если не были вымыты яйца), многие копчености, соленья, используемые в салатах сырыми овощи и фрукты, листовая зелень. Перечень приличный, но не окончательный. Если же на кухне отсутствуют отдельные разделочные столы, доски и ножи для полуфабрикатов (термически обрабатываемых и нет), готовых продуктов, сырых салатов, хлеба и т.п., - вероятность перемещения между ними паразитов и внедрения в организм с любыми продуктами существенно повышается. Напитки также не лишены возможности заразить потребителя. При их употреблении необходимо быть уверенным, что в производственном цикле исключено непосредственное вмешательство человека.

Как продукты сделать более безопасными

Нужно разделить все продукты на несколько категорий.

Первая – мясо, рыба, большинство овощей, для которых последует длительная (от 30-40 минут) тепловая обработка при температуре 100ºС. Эта группа продуктов после тепловой обработки станет безопасной, т.к. потенциально находящиеся в них паразиты будут уничтожены.

Вторая – зелень, овощи, ягоды, фрукты не подвергающиеся тепловой обработке вообще или подвергающиеся кратковременно. Их можно сделать безопасными, обработав озоном. Наш бытовой озонатор позволяет на протяжении нескольких минут уничтожить не только яйца гельминтов и простейших в этих продуктах, но и микроорганизмы и даже вирусы. И эта, самая большая и наиболее опасная группа продуктов станет безопасной.

Третья – хлеб, кондитерские, хлебобулочные изделия и т.п. Их необходимо приобретать в фабричной упаковке, однако и такой способ не дает 100% гарантии.

Какие проявления сопутствуют внедрению паразитов

Обычно при внедрении они вызывают воспалительный процесс. При внедрении через кишечник, что бывает наиболее часто – внедрение паразитов маскируется за проявлениями пищевого отравления. А их длительное носительство – за проявлениями дисбактериоза, хроническими воспалительными процессами со стороны органов ЖКТ. При внедрении через кожные покровы – местный воспалительный процесс, сопровождающийся зудом, напоминающий аллергическую реакцию и т.п. Особенно подозрительны «пищевые отравления», возникшие после употребления внешне доброкачественных продуктов. При внедрении через органы дыхания – вплоть до явлений бронхита с астматическим компонентом или бронхиальной астмы.

Какие проявления сопутствуют носительству паразитов

Во-первых, поглощая часть продуктов питания вызывают дефицит многих компонентов в организме. В результате развивается дефицит многих витаминов, микроэлементов, белков. И появляется тезис, что современные продукты не могут полноценно обеспечить организм необходимыми компонентами, в них не хватает витаминов и т.п. А проявления гиповитаминоза, авитаминоза на фоне полноценного питания – частый признак хронического носительства паразитов.

Во-вторых, выделяя продукты жизнедеятельности, гельминты и простейшие отравляют организм и вызывают снижение жизнедеятельности и работоспособности – общую слабость, повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли и т.п. У детей интоксикация дополнительно проявляется снижением успеваемости, неспособностью сосредоточиться на выполнении заданий, бледностью кожных покровов, отставанием в росте и развитии, снижении либо извращении (любовь к сладкому) аппетита, появлением синевы под глазами. Интоксикация приводит к нарушению функций печени, повышенному распаду белков, и носители паразитов выглядят более астеничными, т.к. не могут накачать значительную мышечную массу. Способствует этому и раздражение токсинами паразитов нервной системы, повышая скорость обмена веществ. Многолетнее носительство сопровождается повышением артериального давления с развитием гипертонии, миокардиодистрофии.

В-третьих, непосредственное действие токсинов на кишечник приводит к снижению кислотности желудочного сока, количества желчи и других пищеварительных соков. В результате нарушается процесс пищеварения и еще более значительно увеличивается доля продуктов, поглощаемая паразитами. И дефицит компонентов пищи в организме еще больше увеличивается.

В-четвертых, снижение возможностей пищеварительной системы способствует активации в кишечнике патогенных бактерий и доля продукта, доставшаяся человеку, уменьшается еще больше. А такой человек имеет нерегулярный стул (склонность к поносам либо запорам), вздутие живота, урчание, коликообразные боли и т.п. За этими проявлениями дисбактериоза кишечника глистные и паразитарные инвазии чаще всего и маскируются. Симбиоз бактерий кишечника и гельминтов против пищеварительной системы человека.

В-пятых, избыток токсинов в крови вынуждает организм перестраивать обменные процессы. В результате изменяется активность как нервной, так и неразрывно связанной с нею эндокринной системы. Изменяется и гормональный фон. При кормлении животных растертыми паразитами выявляли кисты в щитовидной железе, надпочечниках, яичниках. Многим знакома картина? Развивается узловой ТОКСИЧЕСКИЙ зоб, поликистоз яичников с развитием вторичного бесплодия, гипотония (снижение артериального давления). Если кормление происходило на фоне беременности – она прерывалась на любом сроке либо рассасывалась. Если до беременности – беременность не наступала. В том числе и по вине самцов – сперматозоиды теряли подвижность и жизнеспособность. А сейчас каждая третья-четвертая супружеская пара – бесплодна.

В-шестых, перегрузка организма токсинами паразитов способствует не только развитию воспалительных заболеваний, но и рака. Академик Д.Яблоков в свое время признавал описторхоз как «ложе для рака».

Как выявить паразитов

Вначале необходимо выявить, какие паразиты находятся в организме. Для этого в слаборазвитых странах продолжают использовать микроскопию кала. Учитывая, что забор материала производит не специалист, знающий макроскопические признаки наличия паразитов в кале, которые он затем может подтвердить при микроскопическом его исследовании. А забор материала производит пациент или его родственники, имеющие весьма приблизительное представление. Доставляется кал на исследование уже в холодном виде, не исследуется сразу – в таком «анализе» сомнительно что-либо найти. И статистика (около 5%) это подтверждает, выявляя уровень подготовленности специалистов. В то время как при целевом исследовании у людей, страдающих хроническими заболеваниями пищеварительной системы, в 70% выявляются возбудители глистных либо паразитарных инвазий (по данным СССР 80-х годов).

Более прогрессивным методом исследования является выявление специфических антител к паразитам. Однако такое исследование дорогостоящее. Наиболее оптимальным скрининговым методом может быть выявление паразитов биорезонансным методом по специфическим частотам. Таким образом можно выявить даже небольшие количества паразитов, а также тех, кто когда-то паразитировал в этом организме.

Как разумно удалять паразитов

При удалении паразитов необходимо применять принцип разумной достаточности. С одной стороны необходимо учесть вред постоянного носительства паразитов. С другой – потенциальный вред применяемых противопаразитарных средств. Учитывая вышеизложенное, лечение не должно быть тяжелее и опаснее заболевания. В любом случае, будут ли это сильно действующие синтетические препараты, в короткое время убивающие паразитов, но и значительно перегружающие выделительную систему организма и нарушающие общее состояние. Либо натуральные средства, постепенно разрушающие паразитов и дающие возможность организму постепенно справиться с продуктами их распада – необходима поддерживающая терапия. Она должна состоять из средств с желчегонной, мочегонной активностью, сорбентов, гепатопротекторов.

Какими мягкодействующими средствами можно удалять паразитов

Один из самых простых способов – использование моркови. Корнеплоды натирают на мелкой терке, перемешивают со сметаной и принимают в количестве 200-300г утром натощак. Используют несколько дней подряд. Если паразиты и не погибнут – морковь очистит кишечник от каловых завалов. На протяжении этих же подготовительных дней целесообразно перейти на режим питания 4-5 раз в сутки небольшими порциями, используя преимущественно вегетарианское питание, с термически обработанными или квашенными овощами и фруктами, а также натуральные кисломолочные продукты.

Как часто необходимо проводить противогельминтную терапию.

Если Вы этого не делали – самое время провести. Мотиватор – наличие хронического воспалительного процесса в любом отделе пищеварительной системы. Т.е. хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки, панкреатит, энтероколит, холецистит, гепатит и т.п. Своевременный прием предотвратит «сезонное» обострение этих заболеваний.

А далее проводить профилактические курсы в зимний период (по окончании самого опасного периода – летнее-осеннего). Либо после стихания проявлений пищевых отравлений.

Борис Скачко, врач-фитотерапевт

