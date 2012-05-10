Из поезда Петербург-Кишинев эвакуировали 108 пассажиров

В Виннице вблизи железнодорожного вокзала 9 мая из поезда № 61 "Санкт-Петербург - Кишинев" были эвакуированы 108 пассажиров из-за сообщения о заминировании.

Об этом УНИАН сообщила помощник начальника линейного отдела милиции по станции «Жмеринка» Евгения Гавриш.

По ее словам, 9 мая около 17.46 в СБУ позвонил по телефону неизвестный, который сообщил, что с 4 по 9 вагон в поезде № 61 заложена взрывчатка.

"Согласно расписанию движения, поезд на момент сообщения должен был прибыть на железнодорожную станцию "Винница". Было принято решение принять поезд за пределами железнодорожного вокзала», - отметила Е.Гавриш.

По ее словам, на место остановки поезда прибыли около 80 человек личного состава милиции, бойцов спецподразделения "Беркут", сотрудники взрывотехнической службы областного управления МЧС, а также несколько бригад скорой помощи и спасателей.

«После остановки поезда были сразу эвакуированы 108 пассажиров, которых на время поиска взрывчатки разместили в зале ожидания железнодорожного вокзала «Винница», - сказала Е.Гавриш.

Она отметила, что движение поездов через железнодорожную станцию "Винница" на время поиска взрывного устройства не прекращалось.

По словам Е.Гавриш, взрывчатку в поезде не обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.259 ч.1 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Теперь милиция устанавливает личность человека, сообщившего о якобы заминировании вагонов.

Как сообщал УНИАН, 9 мая неизвестный злоумышленник сообщил о заминировании нескольких вагонов поезда «Симферополь-Киев». Это сообщение также оказалось ложным.