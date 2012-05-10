Турчинова допросят в связи с расследованием дела «Доктора Пи»

Вызов первого заместителя председателя ВО «Батьківщина», руководителя избирательного штаба Объединенной оппозиции Александра Турчинова в Главное следственное управление МВД Украины для проведения допроса связан с расследованием уголовного дела по обвинению Андрея Слюсарчука, известного как «Доктор Пи».

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины в связи и появлением в ряде электронных СМИ сообщений о вызове А.Турчинова на допрос. В связи с этим ВО «Батьківщина» через свою пресс-службу выразило обеспокоенность тем, что «через две недели после официального назначения Александра Турчинова руководителем избирательного штаба Объединенной оппозиции вдруг в его адрес начинают поступать непонятные вызовы на допросы».

МВД Украины сообщает, что вызов А.Турчинова следователями ГСУ связан с расследованием уголовного дела по обвинению А.Слюсарчука в совершении им преступлений, предусмотренных ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение), ст. 138 (незаконная лечебная деятельность), ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования указанного дела получены данные о том, что А.Слюсарчук в период с декабря 2009 г. по март 2010 г. работал в Кабинете министров Украины в должности советника первого вице-премьер-министра А.Турчинова. В связи с этим следователям необходимо выяснить обстоятельства трудоустройства и деятельность А.Слюсарчука в данной должности, сообщает УСО МВД Украины.