Обнаружена новая причина диабета

Люди, которые привыкли быстро есть, в 2,5 раза чаще сталкиваются с сахарным диабетом 2-го типа, чем те, кто ест с нормальной скоростью. Результаты нового исследования на эту тему представлены на международном конгрессе эндокринологии и Европейского конгресса эндокринологии во Флоренции, Италия.

Литовские исследователи сравнили данные о 234 людях, у которых накануне выявлен диабет, и 468 людях без этого диагноза. Все добровольцы были сопоставимы по полу и возрасту. У участников замерили параметры тела, а также провели среди них анкетирование для сбора информации о факторах риска диабета.

После поправки на такие факторы риска, как семейная история диабета, уровень образования, нехватка физической нагрузки, индекс массы тела, окружность талии, курение и уровень триглицеридов, исследователи обнаружили, что повышенный риск развития диабета 2 типа связан с высокой скоростью потребления пищи.

sciencedaily.com