В Киеве показали «Мир талантов»

5 мая 2012 в Киеве состоялся благотворительный детский проект «Мир талантов - цвет нации» в поддержку Национальной программы «Сиротству-нет».

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», проект создан Международной общественной организацией «Женщина III тысячелетия» и фондом Р.Ахметова.

Юные таланты, дети-сироты и дети из малообеспеченных семей со всей Украины имели возможность показать свои таланты на главной сцене страны. Традиционно в проекте приняли участие дети, которые больше всего требуют внимания и заботы - это воспитанники детских домов и домов семейного типа, приемных семей из разных регионов Украины, отметили в фонде Р.Ахметова.

По словам Дарьи Касьяновой, руководителя программы «Сиротству - нет» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», этот праздник семейного тепла должен восстановить и пропагандировать семейные ценности, которые являются бесспорным приоритетом.

«Детки приехали в Киев за несколько дней до праздника, чтобы подготовиться к выступлению на Майдане. Их ожидала насыщенная программа: экскурсия по Киеву, посещение музея национальной архитектуры и быта «Пирогово», этно-вечеринка в загородном комплексе «Триполье», участие в мастер-классах, общение с известными исполнителями и деятелями культуры. Мы уверены, что благодаря, в том числе и таким событиям, все больше детей с портала www.sirotstvy.net попадает в семьи. На сегодня с помощью портала маму и папу нашли уже 3603 ребенка », - подчеркнула Д.Квсьянова.

В фонде Р.Ахметова отметили, что праздник на Майдане начался карнавальным шествием детских творческих коллективов всех районов Киева и талантливых детей из разных областей Украины. Целый день на Крещатике работали развлекательные и спортивные площадки, аттракционы, выставка детских работ в «Деревне мастеров». Также прошли соревнования по мини-футболу между командами детей-сирот за кубок Украины «Украина - без сирот» в рамках проекта «Праздник футбола дает надежду» с участием футболистов ФК «Шахтер» и ФК «Динамо».

Все участники благотворительного детского проекта «Мир талантов - цвет нации» получили подарки.

Завершился праздник гала-концертом с участием групп групп «Друга река», «Пара нормальных», Виталия Козловского, Натальи Валевской, Василия Бондарчука, Анастасии Приходько, Влада Сытника, Мариэтты, Стаса Шуринса.

В фонде Р.Ахметова также отметили, что проект был реализован при поддержке Министерства социальной политики Украины, Киевской городской государственной администрации, Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Киева, детского фонда ООН в Украине ЮНИСЕФ.