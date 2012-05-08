В Украине за последние сутки - 123 случая кори

В Украине за последние сутки зарегистрировано 123 случая подозрения на заболевание корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения Украины, как и ранее, наибольшее количество зафиксировано в западных регионах: в Закарпатье – 25, Тернопольской области – 32, Ивано-Франковской – 25, Львовской – 15, Волынской – 10, Ривненской – 3 случая, Хмельницкой – 3 случая.

В Киеве за последние сутки зарегистрирован 1 случай подозрения на заболевание корью.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 7 мая на административных территориях Украины зарегистрировано 8 тыс. 878 случаев заболевания корью.

В Минздраве заверяют, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с приказом Минздрава Украины от 17.05.05 № 188 "Об утверждении Инструкции относительно организации эпидемиологического надзора за корью".