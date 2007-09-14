Министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев поздравил фармацевтов

Уважаемые коллеги - фармацевты, провизоры, работники фармацевтических производственных и аптечных предприятий!

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем фармацевтического работника!

Ваша работа, ваш ежедневный труд – это забота о жизни тысяч и тысяч людей. Ее невозможно оценить. Ведь и президент, и министры, и дети, и пенсионеры время от времени принимают лекарства. Самая совершенная хирургическая операция или наименьшая лечебная процедура на сегодняшний день требуют качественной и надежной фармацевтической поддержки.

Именно благодаря лично вам – каждому из более чем 350-тысячного коллектива работников отрасли – человек в любое время, днем или ночью, где бы он не находся, может приобрести лекарства для сохранения или возобновления самого ценного - здоровья. Именно благодаря вам удается ежегодно возвращать жизнь миллионам нашим соотечественников.

Фармацевтическая отрасль Украины – это собственное производство и значимая часть отечественной продукции на рынке лекарственных средств: свыше 140 лицензированных производителей и почти 23 тысяч аптечных учреждений.

На протяжении последних лет фармацевтические предприятия Украины выводят условия производства лекарственных средств на уровень мировых стандартов. Сформирована в основном нормативно-правовая база, которая регулирует вопрос работы на фармацевтическом рынке. Десятки миллионов гривен были вложены и укладываются в освоение новых технологий с использованием современного оборудования, в создание системы обеспечения качества на всех этапах производства, в обучение и повышение квалификации персонала.

В этот праздничный день искренне благодарю Вас за те усилия, которых вы прикладываете ежедневно для здравоохранения граждан нашего государства.

Желаю Вам крепкого здоровья, радости и счастья, семейного уюта и новых профессиональных побед!

С уважением, министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев