Одно из самых распространенных нарушений прав ребенка

Одним из самых распространенных нарушений прав ребенка в Украине является неучтение позиции ребенка во время принятия органами власти или родными решений, которые касаются самого ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом на брифинге заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, анализируя обращения и жалобы, которые поступили в его адрес с августа 2011 года.

«Большинство жалоб детей касаются неучтения их мнения при принятии решения либо органом власти, либо судом, либо родными и близкими людьми, по делу, которое касается непосредственно ребенка», - сказал Ю.Павленко, добавив, что позиция ребенка в большинстве случаев никоим образом не учитывается.

По словам Уполномоченного Президента, самая большая часть жалоб касается нарушений прав детей во время конфликтов между родителями ребенка или неисполнения одним из родителей определенных законом или решением суда обязанностей по отношению к ребенку.

Ю.Павленко подчеркнул, что каждое четвертое обращение касается неисполнения родителями их обязанностей относительно уплаты алиментов. Он отметил, что сегодня в Украине насчитывается около 16 тысяч злостных неплательщиков алиментов.

«Все 16 тысяч должны быть внесены в «черный список» пограничной службы и не иметь права выезжать за границу по делам или на отдых. Потому что если такой человек имеет возможность выехать за границу – значит у него точно есть деньги на алименты», - подчеркнул он.

Ю.Павленко также обратил внимание на большое количество жалоб, вызванных конфликтами по определению места проживания ребенка, родители которого развелись или разводятся. Он сообщил, что в Украине существуют факты похищения детей одним из родителей, в том числе с дальнейшим вывозом ребенка за пределы Украины, если один из родителей является иностранцем.

«Еще одна часть самых частых обращений от детей - это те, которым не помогла местная власть из-за своей низкой эффективности работы или бездеятельности», - сказал Ю.Павленко.

Большинство проблем, с которыми обращаются к Уполномоченному Президента Украины, отметил он, должны были бы решаться там, где положено – по месту жительства ребенка, в частности, вопрос выдачи свидетельства о рождении, регистрации места проживания ребенка, обеспечения жильем, льготами на проезд, бесплатного обеспечения медикаментами по рецептам врачей.

Отдельное внимание Ю.Павленко обратил на факты стимулирования отказов матерей от детей в роддомах и вымогательство денег у родителей на так называемый «благотворительный взнос» за поступление в учебное заведение - детсад или школу.

Отдельная часть обращений, которую озвучил Уполномоченный Президента, касается безбарьерности и доступности инфраструктуры городов потребностям детей-инвалидов, а также вопроса внедрения инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

По информации Ю.Павленко, с каждым месяцем растет количество обращений, касающихся насилия над детьми. Это, в первую очередь, насилие над детьми в школах, детских садах, интернатных заведениях. «Вся система работы образовательных учебных заведений, а особенно интернатных, пронизана принципом сокрытия фактов и круговой поруки», - заявил он.

Еще одна часть жалоб, добавил Уполномоченный Президента, касается отказа в возбуждении уголовных дел правоохранительными органами относительно изнасилований или развращения детей родными родителями; насилия, как физического так и психологического, со стороны милиции; неадекватность наказаний детей совершенному преступлению и несоблюдение правоохранительными органами требований законодательства при осуществлении процессуальных действий по отношению к ребенку.

В адрес Уполномоченного Президента по правам ребенка с августа 2011 года поступило более 1,5 тыс. обращений и жалоб от детей или их законных представителей. За этот период были проведены инспекционные проверки всех областей. Лично Уполномоченным Президента было проверено около 200 заведений и учреждений для детей.