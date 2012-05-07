Детские больницы в Украине - в тяжелом состоянии

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко отмечает трудное положение большинства детских больниц и нарушение прав детей на здравоохранение в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал на брифинге сегодня.

По словам Ю.Павленко, в довольно трудном положении в настоящее время находятся большинство детских больниц и отделений Украины. «Определенное количество лечебных заведений имеет значительный недостаток прежде всего в материально-техническом обеспечении», - констатировал он. Речь идет о неполном обеспечении лекарствами, устаревшем оборудовании, мебели и пр.

«Таким образом, даже высокий профессионализм медперсонала из-за низкого уровня материально-технического обеспечения сводится на нет», - отметил Уполномоченный по правам ребенка.

Для решения этой проблемы, заметил Ю.Павленко, инициируется реализация общегосударственной программы по материально-техническому переоснащению детских больниц.

Сложная ситуация сложилась и с лечением детских онкологических заболеваний, отметил Уполномоченный по правам ребенка. Здесь, в частности, существуют проблемы недостаточного обеспечения лекарствами, нерегулярного снабжения, отсутствия отечественных трансплантационных методов лечения, стабильного реабилитационного лечения онкобольных детей и тому подобное.

В этом контексте имеются жалобы на нарушение прав детей на свободный доступ к лечению за рубежом.

«Поэтому Уполномоченный настаивает на изменении процедуры и внедрении прозрачного и доступного механизма лечения детей за рубежом, увеличении расходов бюджета на эти цели и создании условий для лечения ряда болезней в Украине», - подчеркнул Ю.Павленко. Ведь, убежден он, проведение в стране многих процедур будет стоить значительно дешевле, чем за рубежом. «Технологии, специалисты в Украине соответствующие есть, нужен только центр», - добавил он.

Отдельной проблемой является лечение детей с редкими болезнями, такими как эпилепсия, аутизм, и проведение реабилитации детей с ДЦП – опять таки речь идет о недостаточном финансировании закупки необходимых лекарств для таких детей, ведь значительная часть из них являются подотчетными и отсутствуют в свободной продаже.

Ю.Павленко напомнил, что для решения этого вопроса Президент поручил Кабинету министров создать отдельную программу и обеспечить ее финансирование. «Решение принято в изменениях к бюджету на 2012 год - 61 миллион гривен выделено на реабилитацию детей с ДЦП. Поэтому сегодня мы требуем от Министерства здравоохранения как можно быстрее утвердить процедуру и охватить реабилитационными услугами всех больных», - подчеркнул Ю.Павленко.

Кроме того, сказал он, от граждан поступают обращения относительно качества обследования и установления объективного диагноза детям. Уполномоченными и соответствующими службами также прорабатывается вопрос предоставления качественной психиатрической помощи несовершеннолетним.

По словам Ю.Павленко, особое внимание в обращениях акцентируется на вопросе проведения качественного анализа и доказательства эффективности медицинских препаратов, применяемых для лечения детей.

Он отметил, что с этой целью в Генпрокуратуру и Государственную службу по лекарственным средствам направлено ходатайство о проведении проверки качества и эффективности лекарственных средств, которые предоставляются семьям и имеются в свободной продаже в аптеках.