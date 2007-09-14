Неправильный образ жизни к 2015 году убьет 36 млн. человек

Уровень смертности в мире от заболеваний, связанных с образом жизни, к 2015 году может повыситься вдвое, если не принять всех мер по их предотвращению, предостерегает Всемирная организация здравоохранения.

Около 17 млн. человек в год преждевременно уходят из жизни в результате глобальной эпидемии хронических заболеваний, поддающихся профилактике. Это одна из основных причин смертности в современном мире.

36 млн. человек умрут от хронических заболеваний к 2015 году, половина из них до наступления 70-летнего возраста, если правительства не примут срочные меры для снижения заболеваемости, заявил глава одного из региональных отделений ВОЗ Сигеру Оми.

Среди самых распространенных хронических заболеваний называют сердечно-сосудистые, респираторные, а также диабет и ожирение. Значительное число случаев вызвано неправильным питанием, недостатком физической активности и курением.

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